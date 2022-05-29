Bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü, sıkışan yaralıları itfaiye ekipleri çıkardı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde seyir halindeki otomobil bariyerlere çarptı. Hurdaya dönen otomobildeki sürücü ve yolcu ise itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Kaza, Beylikbağı Mahallesi D-100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 UP 579 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki bariyere çarptı. Çarpmanın ardından savrulan otomobil yolun ortasında durdu. Sürücü ve yolcu D.A. ise araç içinde sıkıştı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi’ni ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkışan yaralılar, Kocaeli Büyükşehir itfaiye ekiplerince çıkartılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.