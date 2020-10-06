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Bariyerlere çarpan otomobil araç kamerasına yansıdı

KAZA, ORHANGAZİ MAHALLESİ ULUSAL EGEMENLİK BULVARI’NDA ÖĞLE SAATLERİNDE MEYDANA GELDİ

Asayiş 06.10.2020, 13:57
Bariyerlere çarpan otomobil araç kamerasına yansıdı

Eskişehir’de virajı alamayarak savrulan otomobilin bariyerlere çarpma anı araç kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Orhangazi Mahallesi Ulusal Egemenlik Bulvarı’nda öğle saatlerinde meydana geldi. Kaza yapan otomobilin bariyerlere çarpma anı aynı yol istikametinde ilerleyen başka bir aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerde yolun sağ şeridinden giden otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkıyor. Ardından yol kenarındaki bariyerlere çarpan otomobil kendi ekseni etrafında döndükten sonra duruyor.

Öte yandan kaza sonucunda araçta maddi hasar oluşurken, sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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