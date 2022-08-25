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Bariyerlere çarpan LPG yüklü tanker alev alev yandı
Bolu’nun Gerede ilçesinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan LPG yüklü tanker alev alev yanarak küle döndü.
Asayiş 25.08.2022, 10:04
Bolu’nun Gerede ilçesinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan LPG yüklü tanker alev alev yanarak küle döndü.
Olay, D-750 karayolu Danişmentler köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Tahsin S. idaresindeki 06 BMC 712 plakalı LPG yüklü tanker kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü Tahsin S.’nin araçtan inmesinin ardından tankerde yangın çıktı.
Tankerden alevlerin yükseldiğini gören sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle tankerde çıkan yangın güçlükle söndürüldü. Tamamen yanan tanker kullanılamaz hale geldi.
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