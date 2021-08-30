Bariyerlere çarpan araç alev aldı, yaralanan 3 kişi yanmaktan son anda kurtuldu

Bursa’da bir araç bariyerlere çarparak alev aldı. Kazada ikisi çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde İstanbul-Bursa otoyolunun Bursa istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, kontrolden çıkan otomobil, bariyerlere çarptı. Yaralılar indikten sonra dumanlar çıkan araç alev aldı. Kazada ikisi çocuk 3 kişinin hafif şekilde yaralandığı öğrenilirken, itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahaleyle araç söndürüldü. Yaralılar ambulansla Bursa Şehir Hastanesine kaldırılırken, kazayla alakalı tahkikat sürüyor.