Bariyere çarpıp takla atan otomobil sürücüsü yaralandı

Karabük’te sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil bariyere çarpıp takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu-Karabük karayolu Toprakcuma mevkiinde meydana geldi. Oğuz Haşatcı (53) idaresindeki 78 AAE 106 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyere çarpıp takla attı. Kazada araçta sıkışan sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Vatandaşların yardımıyla araçtan çıkartılan sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.