Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yol ayrımındaki bariyere çarpan servis aracının sürücüsü yaralandı.

Kaza, Şekerpınar - Gebze Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 P 4980 plakalı Volkswagen marka servis aracı, yol ayrımında bulunan bariyere çarptı. Kazanın şiddetiyle minibüsün sürücüsü yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü çıkarabilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından araçtan kurtarılan sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan sürücü, ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza sonrasında yol üzerinde trafik akışı kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan aracın çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden normal seyrine döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.