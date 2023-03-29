Son Dakika
Bariyere çarpan araç takla attı, aynı aileden 3 kişi yaralandı
KIRIKKALE’NİN DELİCE İLÇESİNDE BARİYERLERE ÇARPAN OTOMOBİL TAKLA ATARAK DURABİLDİ. KAZADA ARAÇTA BULUNAN 3 KİŞİ YARALANDI.
Asayiş 29.03.2023, 16:35
Kırıkkale’nin Delice ilçesinde bariyerlere çarparak takla atan hafif ticari araçtaki aynı aileden 3 kişi yaralandı.
Kaza, Delice ilçesi D-190 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ç. idaresindeki 42 ACK 657 plakalı Ford marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarparak takla attı. Kazada araçta bulunan, aynı aileden N.Ç. (47), F.M.Ç. (27) ve M.S. (30) yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.