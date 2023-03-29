Bariyere çarpan araç takla attı, aynı aileden 3 kişi yaralandı

Kırıkkale’nin Delice ilçesinde bariyerlere çarparak takla atan hafif ticari araçtaki aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Kaza, Delice ilçesi D-190 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ç. idaresindeki 42 ACK 657 plakalı Ford marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarparak takla attı. Kazada araçta bulunan, aynı aileden N.Ç. (47), F.M.Ç. (27) ve M.S. (30) yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.