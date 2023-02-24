Barışmaya yanaşmayan eşini, iki yakınını vuran Süleyman Kiraz’a 51 yıl hapis cezası

Esenler’de barışmak istemeyen eşini, aynı evde bulunan kayınvalidesini ve yengesini silahla vuran Süleyman Kiraz’ın yargılandığı dava karara bağlandı. Sanık farklı suçlardan toplamda 51 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Esenler’de barışma teklifini kabul etmeyen eşi Şengül Kiraz’ı ve aynı evde bulunan kayınvalidesi ve yengesini de silahla vuran, silahın tutukluluk yapması nedeniyle yeğeni Muhammet Keçeci’yi vuramayan Süleyman Kiraz’ın yargılandığı davada karar açıklandı. Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Süleyman Kiraz ve taraf avukatları hazır bulundu. Sanık avukatı duruşmada olayda öldürme kastı olmadığını, eğer öldürmek istese zaten öldürebileceğini belirtti. Son sözü sorulan sanık savunmasında, “Bugün dünya yarın ahiret, ben doğru ne biliyorsam onu söyledim. Konuştuklarımda katiyen bir tane dahi yalan yoktur. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum” dedi.

Sanığa 51 yıl 8 ay hapis cezası

Mahkeme heyeti sanık Süleyman Kiraz hakkında Şengül Kiraz’a karşı ‘tasarlayarak eşini kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 14 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanık ayrıca 3 kişiye karşı ‘tasarlayarak öldürme teşebbüs etme’ suçundan ise toplamda 37 yıl 6 ay hapsine karar verildi. Kararın açıklanmasının ardından sanık Süleyman Kiraz mahkeme heyetine, “Ben bunu hak etmedim” dedi.

İddianamede

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, müşteki Şengül Kiraz ile sanık Süleyman Kiraz’ın 35 yıllık evli oldukları ve boşanma davası açtıkları fakat sanığın sonradan boşanmaktan vazgeçmesi nedeniyle davalarının çekişmeli yargılamaya dönüştüğü belirtilmişti. Müşteki Şengül Kiraz’ın çocuklarını alarak Kağıthane’de ev tuttuğu, sanık Süleyman Kiraz’ın 27 Eylül 2020’de yanına ruhsatsız tabancasını alarak kayınvalidesi Güzel Keçeci ve gelini Yıldız Keçeci’nin ikamet ettiği Esenler’deki evine gittiği, sonrasında belinde taşıdığı tabancasını çıkartarak mutfakta bulunan Yıldız Keçeci’ye ve kayınvalidesine ateş ettiği, evin balkonuna kaçan eşi Şengül Kiraz’ı vurmak için de balkona yönelerek eşine ateş etmeye başladığına ve bu şekilde 3 müştekiyi yaraladıktan sonra evin mutfağına gelen Yıldız Keçeci’nin oğluna silah doğrultarak ateş ettiği ancak silahın tutukluk yaptığı ve ateş almadığı aktarılmıştı.

İddianamede, sanık Süleyman Kiraz hakkında ‘tasarlayarak eşini kasten öldürmeye teşebbüs etme’ ve 3 kişiyi ‘tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etme’ suçlarından 52 yıldan 80 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti.