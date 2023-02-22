Barışmak için gittiği yeğenini bıçaklayarak öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi

Kastamonu’da bir süredir konuşmadığı yeğeniyle barışmak için evine giden ve çıkan tartışmada da bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen emekli polis memuru, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre Kastamonu’da ikamet eden emekli polis memuru T.K., bir süredir küs olduğu ve anlaşmazlık yaşadığı yeğeni Furkan Küçükbulut ile barışmak için Kuzeykent Mahallesi Yeni Şehir Sitesi’nde bulunan evine gitti. Burada T.K. ile yeğeni Furkan Küçükbulut arasında bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine emekli polis memuru T.K., iddialara göre yeğeni Küçükbulut’u sırtından bıçaklayarak öldürdü. Ardından olay yerinden kaçan T.K., polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından T.K., sağlık kontrolünden geçirilerek adli makamlara sevk edildi. T.K.’nin, bir süredir küs olduğu yeğeninin evine barışmak için geldiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.