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Barışmak için çağırdığı arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde barışmak için evine çağırdığı arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Asayiş 28.03.2021, 14:41
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Barışmak için çağırdığı arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde barışmak için evine çağırdığı arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 27 Mart Cuma günü tartıştığı arkadaşı Mustafa Zambak’ı barışmak için çiftlik evine çağıran ve daha sonra otomatik tüfekle 3 el ateş ederek öldüren şüpheli Veysel E., Cumhuriyet Mahallesi’nde saklandığı evde gece jandarma tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığındaki sorgusu tamamlanan şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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