Barışmak için buluştuğu arkadaşını tabancayla vurduğu anlar kamerada

Adana’da bir kişi barışmak için bir araya geldiği arkadaşını tabancayla ayağından vurarak yaraladı. Olay anı güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.

Olay, Çukurova ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, U.E. ile H.D.G. barışmak için bir araya geldi. İkili konuştuğu sırada U.E., belinden tabancayı çıkartarak arkadaşı H.D.G.’nin ayaklarına defalarca ateş açtı. Güvenlik kameraları olay anını anbean görüntüledi. Şüpheli U.E. motosikletle olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı genci hastaneye kaldırdı. Polis olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışmalarına devam ediyor.