Barış Sitesi ve Cumhuriyet Sitesi’ndeki yıkımlar devam ediyor

İzmir’de meydana gelen depremde 4 bloğundan 3’ü yan yatan, 7 kişinin hayatını kaybettiği Barış ve Cumhuriyet sitelerindeki kontrollü yıkım çalışmaları devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem en çok Bayraklı ve Bornova ilçelerini etkilemişti. Bayraklı ilçesinde bulunan Barış Sitesi 4 bloktan 3’ü yan yatmış, 1’i ise çökmüştü. Cumhuriyet Sitesi’nde ise yan yatan 2 blok sonucunda 7 kişinin hayatını kaybettiği sitede çöken apartmanlar için kontrollü yıkım çalışması başlatıldı. Devam eden kontrollü yıkım çalışmaları sırasında evlerin içerisinden çıkarılan eşyalar tutanak tutularak polis ekiplerine teslim ediliyor.