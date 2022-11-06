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Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi

Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi

Asayiş 06.11.2022, 10:22
Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi

Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki teröristlere yönelik önleyici operasyonlara devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.

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