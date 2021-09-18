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Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG mensubu teröristin etkisiz hale getirildiği duyurdu.

Asayiş 18.09.2021, 15:07
Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG mensubu teröristin etkisiz hale getirildiği duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG mensubu teröristin etkisiz hale getirildiği duyurdu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Mehmetçiğin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor. Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Bölgede teröristlerin saldırılarına misliyle karşılık vermeye devam edeceğiz!” ifadelerine yer verildi.

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