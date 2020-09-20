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Barış Pınarı bölgesinde 8 terörist etkisiz hale getirildi.
Barış Pınarı bölgesinde 8 terörist etkisiz hale getirildi.
Asayiş 20.09.2020, 09:10
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Milli Savunma Bakanşlığı'ndan yapılan açıklamada, ''Son 24 saatte Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 8 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyeceğiz.'' denildi.
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