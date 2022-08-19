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Barış Pınarı Bölgesinde 3 askeri şehit eden terörist Hüseyin Muhammed yakalandı

Suriye’nin Resulayn bölgesinde, Yerel Kolluk Kuvveti ve Jandarma Danışma Komutanlığı’nın ortak operasyonu sonucu, Barış Pınarı Bölgesinde 3 askeri şehit eden ‘Habur’ kod adlı Hüseyin Muhammed yakalandı.

Asayiş 19.08.2022, 17:24 19.08.2022, 21:54
Barış Pınarı Bölgesinde 3 askeri şehit eden terörist Hüseyin Muhammed yakalandı

Suriye’nin Resulayn bölgesinde, Yerel Kolluk Kuvveti ve Jandarma Danışma Komutanlığı’nın ortak operasyonu sonucu, Barış Pınarı Bölgesinde 3 askeri şehit eden ‘Habur’ kod adlı Hüseyin Muhammed yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Suriye-Resulayn bölgesine, ‘Habur’ kod adlı Hüseyin Muhammed isimli örgüt mensubunun, Haseki’den geçiş yapacağı bilgisi üzerine, Resulayn Yerel Kolluk Kuvveti ve Jandarma Danışma Komutanlığı’nın müşterek operasyonuyla Resulayn ilçe merkezinde yakalandı. Örgüt mensubunun Haseki/Şeddadi bölgesinde örgütsel eğitim aldığı, örgüt içerisinde Kaleşnikof Piyade tüfeği ve Dragunov keskin nişancı tüfeği kullandığı, sözde Samir Taburunda faaliyet yürüttüğü belirlendi. Örgüt mensubunun Barış Pınarı Harekat bölgesinde terör örgütüne takviye maksatlı geldiği ve 3 TSK personelinin şehit edilmesi olayının faili olduğu tespit edildi.

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