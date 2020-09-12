Barış Çakan’ın öldürüldüğü sırada yanında bulunan arkadaşı, maktülün kardeşi tarafından tüfekle yaralandı
ANKARA (İHA) - ANKARA’NIN ETİMESGUT İLÇESİNDE 31 MAYIS GÜNÜ, EZAN OKUNDUĞU SIRADA ARKADAŞLARINI YÜKSEK SESLE MÜZİK DİNLEDİKLERİ İÇİN UYARDIĞI 3 KİŞİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN, BARIŞ ÇAKAN’IN KARDEŞİ, F. ÇAKAN OLAY GÜNÜ KARDEŞİNİN YANINDA BULUNAN ARKADAŞI B.A.'YI POMPALI TÜFEKLE YARALADI.
Ankara’nın Etimesgut ilçesinde 31 Mayıs günü, ezan okunduğu sırada arkadaşlarını yüksek sesle müzik dinledikleri için uyardığı 3 kişi tarafından öldürülen, Barış Çakan’ın kardeşi, F. Çakan olay günü kardeşinin yanında bulunan arkadaşı B.A.’yı pompalı tüfekle yaraladı.
Olay akşam saat 21.30 sıralarında Ankara’nın Etimesgut ilçesi Alsancak Mahallesi Sancak parkında meydana geldi. Keskin Caddesi üzerinde yürüyen B.A,’ya Barış Çakan’ın kardeşi F. Çakan, tarafından pompalı tüfekle ateş edildi. Sırtından vurulan B.A, yaralanırken, pompalı tüfekle ateş eden F. Çakan olay yerinden kaçtı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri B.A.’yı yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. F. Çakan ise kısa süre sonra saklandığı bir depoda polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Ankara Emniyeti’nden açıklama
Ankara İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Suça sürüklenen çocuk F.Ç, suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alınmış, yaralı B.A. hastaneye sevk edilmiştir. Konuyla ilgili tahkikat devam etmektedir” denildi.
|İmsak
|05:08
|Güneş
|06:35
|Öğle
|13:05
|İkindi
|16:38
|Akşam
|19:26
|Yatsı
|20:47
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|1
|3
|2. Alanyaspor
|0
|0
|3. Ankaragücü
|0
|0
|4. Antalyaspor
|0
|0
|5. Erzurumspor
|0
|0
|6. Beşiktaş
|0
|0
|7. Denizlispor
|0
|0
|8. Karagümrük
|0
|0
|9. Galatasaray
|0
|0
|10. Gaziantep FK
|0
|0
|11. Gençlerbirliği
|0
|0
|12. Göztepe
|0
|0
|13. Hatayspor
|0
|0
|14. Başakşehir
|0
|0
|15. Kasımpaşa
|0
|0
|16. Kayserispor
|0
|0
|17. Konyaspor
|0
|0
|18. Sivasspor
|0
|0
|19. Trabzonspor
|0
|0
|20. Malatyaspor
|0
|0
|21. Çaykur Rizespor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Altınordu
|1
|3
|2. Adana Demirspor
|0
|0
|3. Adanaspor
|0
|0
|4. Akhisar Bld.Spor
|0
|0
|5. Altay
|0
|0
|6. Ankara Keçiörengücü
|0
|0
|7. Osmanlıspor
|0
|0
|8. Balıkesirspor
|0
|0
|9. Bandırmaspor
|0
|0
|10. Boluspor
|0
|0
|11. Bursaspor
|0
|0
|12. Eskişehirspor
|0
|0
|13. Giresunspor
|0
|0
|14. Samsunspor
|0
|0
|15. Tuzlaspor
|0
|0
|16. Ümraniye
|0
|0
|17. İstanbulspor
|0
|0
|18. Menemen Belediyespor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|0
|0
|2. Aston Villa
|0
|0
|3. Brighton
|0
|0
|4. Burnley
|0
|0
|5. Chelsea
|0
|0
|6. Crystal Palace
|0
|0
|7. Everton
|0
|0
|8. Fulham
|0
|0
|9. Leeds United
|0
|0
|10. Leicester City
|0
|0
|11. Liverpool
|0
|0
|12. Man City
|0
|0
|13. M. United
|0
|0
|14. Newcastle
|0
|0
|15. Sheffield United
|0
|0
|16. Southampton
|0
|0
|17. Tottenham
|0
|0
|18. West Bromwich
|0
|0
|19. West Ham
|0
|0
|20. Wolverhampton
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|0
|0
|2. Atletico Madrid
|0
|0
|3. Barcelona
|0
|0
|4. Celta de Vigo
|0
|0
|5. Cádiz
|0
|0
|6. Deportivo Alaves
|0
|0
|7. Eibar
|0
|0
|8. Elche
|0
|0
|9. Getafe
|0
|0
|10. Granada
|0
|0
|11. Huesca
|0
|0
|12. Levante
|0
|0
|13. Osasuna
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0