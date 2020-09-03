Son Dakika
Barış Atay'a saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı
Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay’ın darp edilmesine ilişkin gözaltına alınan 3 kişi, “kasten yaralama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Asayiş 03.09.2020, 09:05
4
Kadıköy'de 30 Ağustos akşamı Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay'a bir grup tarafından saldırılmıştı. Saldırının ardından Atay hastanede tedavi altına alınırken, olaya ilişkin kimliği belirlenen 4 şüpheliden 3'ü gözaltına alınmıştı. Şahıslar emniyetteki işlemlerini ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi. Savcılıkta ifade veren Ö.C., Ç.Ç. ve Ç.B., “kasten yaralama” suçundan tutuklanmaları talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliğine gönderildi. Buradaki sorgu işlemleri de tamamlanan 3 kişi, “kasten yaralama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
27°
açık
Namaz Vakti 03 Eylül 2020
|İmsak
|04:56
|Güneş
|06:26
|Öğle
|13:08
|İkindi
|16:47
|Akşam
|19:41
|Yatsı
|21:05
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25