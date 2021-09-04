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Barınak olarak kullandıkları alana hint keneviri diktiler

Hatay’da balıkçı barınağı olarak kullandıkları sazlık alana Hint kenevir yetiştirmeye çalışan 2 şüpheli gözaltına alındı. Şahıslardan 1’i adli makamlarca tutuklandı.

Asayiş 04.09.2021, 17:12
Barınak olarak kullandıkları alana hint keneviri diktiler

Hatay’da balıkçı barınağı olarak kullandıkları sazlık alana Hint kenevir yetiştirmeye çalışan 2 şüpheli gözaltına alındı. Şahıslardan 1’i adli makamlarca tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İskenderun Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik yaptıkları çalışmada; M.S. isimli şahsın balıkçı barınağı olarak kullandığı sazlık alanda Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Belirlenen adreste yapılan aramada; 171 gram esrar, 17 gram sentetik kannabinoid, etrafı sazlık ve otlarla çevrili alanda boyları 80 santimetre ile 2 metre arasında değişen çok sayıda Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Olayla ilgili, gözaltına alınan M.S. ve K.İ.B. isimli 2 şüpheliden M.S. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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