Barı uzun namlulu silahla böyle taramışlardı...O zanlılar için mahkeme kararını verdi

Çanakkale’de, Barlar Sokağı’nda bulunan bir eğlence mekanını uzun namlulu silahlarla tarayan çete üyeleri ev hapsi cezasına çarptırıldı. Lüks bir otomobilden inen zanlıların uzun namlulu silah ile barı taramaları saniye saniye güvenlik kamerasına yansımıştı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Kemalpaşa Mahallesi Fetvane Sokak’ta güvenlik hizmeti adı altında faaliyet gösteren şüpheli şahıslara geçtiğimiz Salı günü ‘Nobody’ adını verdikleri eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda şüpheli M.T, M.A, P.T, B.İ.T, B.Y, M.K, T.H, D.A, T.H, M.F.A, P.A.U ve A.B.Y. isimli şahısların evlerinde yapılan aramalarda; 1 adet tabanca, 1 adet şarjör, 52 adet av tüfeği fişeği, 47 adet tabanca fişeği, 1 adet bıçak, 3 adet bilgisayar, 1 adet tüfek, 1 adet ses kayıt cihazı, 2 adet çek karnesi ve 1 adet senet ele geçirildi.

Barlar Sokağı diye bilinen bölgede bulunan bazı eğlence merkezlerinde suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma, suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla birden fazla kişiyle birlikte silahla yağma, nitelikli tehdit, kasten yaralama, hakaret ve mala zarar verme suçlamaları bulunan 12 şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bir eğlence mekanını uzun namlulu silahlarla tarayan 12 çete üyesi için ev hapsi kararı verildi.