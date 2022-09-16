Bardağın üzerine düşen genç ağır yaralandı, ağabeyi başından ayrılmadı, arkadaşı kulaklıkla müzik dinledi

Antalya’da dengesini kaybedip cam su bardağının üzerine düşen 15 yaşındaki yabancı uyruklu genç, sırtından ağır yaralandı. Yaralı gencin ağabeyi, sağlık ekipleri gelinceye kadar kardeşine tampon yapıp bir an olsun başından ayrılmadı. Gencin başucundaki koltuğa oturup cep telefonuna taktığı kulaklıkla müzik dinleyen arkadaşını ise polis, ‘adam orada can çekişiyor, sen utanmıyor musun’ diye fırçaladı.

Olay, saat 15.40 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşildere Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geri dönüşüm maddesi toplayan Hatim Ahmet Azize (15), arkadaşlarıyla birlikte kaldığı 2 katlı müstakil evin giriş katında, iddiaya göre su bardağının üzerine düştü. Sırt kısmında derin kesik izi oluşan Hatim Ahmet Azize, ağır yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağabeyi başından ayrılmadı, arkadaşı kulaklıkla müzik dinledi

Yerde yüzüstü yatan gence ilk müdahalesini ağabeyi yaptı. Bir an olsun başından ayrılmayan ağabeyi sağlık ekipleri gelinceye kadar bezle kardeşinin sırtına tampon yaptı. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri müdahalede bulunurken, yaralı gencin hemen yanında koltuğa oturup cep telefonuna taktığı kulaklıkla müzik dinleyen arkadaşı polisin dikkatini çekti. Polis memuru, “Adam orada can çekişiyor, senin yaptığına bak. Utanmıyor musun” diyerek genci uyardı. Bunun üzerine genç koltuktan kalkıp ayakta beklemeye başladı.

Aşırı kan kaybeden Hatim Ahmet Azize tedavi için özel bir hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.