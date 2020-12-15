Barakada kumar oynarken yakalanan 13 kişiye 52 bin 650 lira ceza

Hatay’ın Samandağ ilçesinde bir barakada kumar oynarken suçüstü yakalanan 13 kişiye toplam 52 bin 650 lira idari yaptırım uygulandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada Çiğdede Mahallesi, Zambak Sokak’ta bulunan bir barakada kumar oynandığını belirledi. Barakaya operasyon yapan polis içerde kumar oynayan 13 kişiyi suçüstü yakaladı. Şahıslara

hafta sonu çıkma yasağını ihlal etmekten 40 bin 950 lira, sosyal mesafe kurallarını ihlal etmekten 11 bin 700 lira olmak üzere toplam 52 bin 650 lira idari yaptırım uygulandı.