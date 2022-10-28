Baraka alev alev yandı

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bulunan bir baraka gece saatlerinde alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, gece saatlerinde Serdivan ilçesi Yazlık Mahallesi’nde bulunan bir barakada meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı barakada yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, müdahale ettikleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Barakanın alevlere teslim olduğu anlar cep telefonu kamerasına yansırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.