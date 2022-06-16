banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Konut fiyatları Nisan ayında yüzde 127 arttı
Konut fiyatları Nisan ayında yüzde 127 arttı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
İstanbul Valiliği’nden
İstanbul Valiliği’nden "Sevinç İnönü" açıklaması
Zincir marketlerde kurbanlık satışı başlıyor
Zincir marketlerde kurbanlık satışı başlıyor

Baraka alev alev işte böyle yandı

Sakarya’nın Geyve ilçesinde alev topuna dönen baraka itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Asayiş 16.06.2022, 12:34
Baraka alev alev işte böyle yandı

Sakarya’nın Geyve ilçesinde alev topuna dönen baraka itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Geyve ilçesi Alifuatpaşa Mahallesi’nde boş bir arazide bulunan barakada meydana geldi. Alınan bilgiye göre, barakada henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Baraka adeta alev topuna dönerken durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Konuya ilişkin inceleme başlatılırken, barakanın alev alev yandığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yorumlar (0)
27°
açık