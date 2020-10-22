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Barajda kıyıya vurmuş ceset bulundu

ÇORUM’DA BARAJ GÖLÜNDE KIYIYA VURMUŞ BİR CESET BULUNDU.

Asayiş 22.10.2020, 13:32
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Barajda kıyıya vurmuş ceset bulundu

Çorum’da baraj gölünde kıyıya vurmuş bir ceset bulundu.

Sabah saatlerinde Çomar Barajı’na balık tutmak için gelen vatandaşlar suyun yüzeyinde bir ceset gördü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Cesedin kimlik tespit çalışmaları devam ederken, olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu araştırılıyor.

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