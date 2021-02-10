Baraj sularının ortasında kalan sürücüyü güvenlik korucuları kurtardı

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Ortabağ köyünde ilerleyen kamyon, baraj kapaklarının açılması ile bir anda su ortasında kaldı. Suyun ortasında mahsur kalan sürücüyü çevredeki güvenlik korucuları kurtardı.

Hakkari üzerinden Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine doğru ilerleyen kamyon Ortabağ baraj kapaklarının açılması ile bir anda sular altında kaldı. Yeni yoldan habersiz eski yolda ilerlerken ölümle burun buruna kalan sürücünün yardımına güvenlik korucuları yetişti. Aracın su altında kaldığını gören güvenlik korucuları, göğüslerine kadar yükselen suya girerek sürücüyü araçtan çıkarmayı başardı.