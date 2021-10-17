banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Fenerbahçe’den Ali Şansalan’a tepki
Fenerbahçe’den Ali Şansalan’a tepki
TÜGVA iddialara camiden cevap verdi
TÜGVA iddialara camiden cevap verdi
Bitcoin'de nefesler tutuldu!
Bitcoin'de nefesler tutuldu!
Milyonlarca korona aşısı çöpe gitti!
Milyonlarca korona aşısı çöpe gitti!

Baraj ortasındaki adada mahsur kalan öğretmen kurtarıldı

Adıyaman’da balık tutmak için Atatürk Baraj Göleti ortasındaki adaya çıkan ve daha sonra geri dönemeyen öğretmen ekiplerin çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Asayiş 17.10.2021, 21:05
Baraj ortasındaki adada mahsur kalan öğretmen kurtarıldı

Adıyaman’da balık tutmak için Atatürk Baraj Göleti ortasındaki adaya çıkan ve daha sonra geri dönemeyen öğretmen ekiplerin çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Bebek Köyü yakınlarına giderek burada sandalla Atatürk Baraj Göleti’ne açılan ve su seviyesinin düşmesinden dolayı baraj içerisinde oluşan adaya çıkan Mustafa Ö., akşam saatlerinde geri dönmek istedi. Akşam saatlerinde çıkan rüzgar ve barajda oluşan dalgalardan dolayı sandalla geri dönemeyen Mustafa Ö., adada mahsur kaldı. Öğretmen olduğu öğrenilen Mustafa Ö., jandarma ekiplerini arayarak yardım istedi. Durum üzerine bölgeye jandarma ekipleri, 112 Acil Sağlık ekipleri ile AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, adaya gitmek için hazırlık yapmaya başladı. Yapılan hazırlıklar sonrasında ekipler tekneyle adaya giderek burada tek başına mahsur kalan Mustafa Ö’yü adadan aldı. Kıyıya getirilen Mustafa Ö’nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Fenerbahçe 9 19
3. Beşiktaş 9 17
4. Karagümrük 9 17
5. Galatasaray 9 17
6. Hatayspor 8 16
7. Altay 9 15
8. Konyaspor 9 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 7 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. Denizlispor 9 10
12. Altınordu 9 10
13. Adanaspor 9 9
14. Manisa FK 9 9
15. Boluspor 8 8
16. Bursaspor 8 8
17. İstanbulspor 7 7
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Aston Villa 8 10
13. Arsenal 7 10
14. Crystal Palace 7 7
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Athletic Bilbao 8 13
9. Valencia 9 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 8 11
12. Mallorca 9 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 9 9
15. Cádiz 8 7
16. Celta de Vigo 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 9 2