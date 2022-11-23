Baraj kenarındaki bağ evi alev alev yandı

Bursa’nın İnegöl ilçesi Boğazköy Barajı kenarında bulunan bağ evi alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bugün saat 18.30 sıralarında İnegöl’ün Boğazköy Barajı kenarında bulunan Mehmet Ali Yılmaz’a ait bağ evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Yılmaz, durumu İnegöl itfaiyesine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler 1 saatte söndürüldü. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.