Baraj inşaatında kamyon 80 metrelik uçuruma yuvarlandı

Tokat’ın Yazıtepe Barajı inşaatında yaklaşık 80 metre yükseklikten kayalıklara devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Turhal ilçesinde Yazıtepe Barajı inşaatında meydana geldi. Erol Tunçöz (52) idaresindeki 06 FV 3424 plakalı kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 80 metrelik uçurumdan aşağı yuvarlandı. Kamyonun kupasında sıkışan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Turhal Belediyesi itfaiye ekipleri ve AFAD tarafından Tunçöz’ün cansız bedeni bulunduğu yerden çıkartıldı. Cenaze aracına konulan şahsın cenazesi Turhal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.