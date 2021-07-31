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Baraj gölünde kaybolan 3 kızın cesedine ulaşıldı

Kayseri’de serinlemek için girdikleri Sarımsaklı Barajı’nda kaybolan 3 kızın cansız bedenine ulaşıldı.

Asayiş 31.07.2021, 12:59
Baraj gölünde kaybolan 3 kızın cesedine ulaşıldı
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Kayseri’de serinlemek için girdikleri Sarımsaklı Barajı’nda kaybolan 3 kızın cansız bedenine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesinde bulunan Sarımsaklı Barajı’na dün akşam saatlerinde Doğu Türkistan uyruklu H.M. (10) ve S.A. (16) isimli 2 kız çocuğu girdi. Kızların suda çırpındığını gören aynı kafileden A.T. (28) de onları kurtarmak için baraja girdi. Baraja giren 3 kişi suda kaybolunca durum ekiplere bildirildi. İhbarın ardından olay yerine jandarma, AFAD, UMKE ve Türkuaz Sualtı ve Akarsu Arama Kurtarma Derneği balık adamları sevk edildi. Havanın kararması nedeniyle ara verilen çalışmalar sabah erken saatlerde yeniden başladı. Sabah erken saatlerde kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam etti. Jandarma, AFAD, UMKE ve Türkuaz Sualtı ve Akarsu Arama Kurtarma Derneği balık adamları ve Mersin ile Konya’dan gelen polis dalgıçlar da baraj gölündeki arama faaliyetlerine başladı. Dalgıçlar tarafından yapılan aramalarda, H.M., S.A. ve A.T.’n,n cansız bedenleri bulunarak çıkarıldı.

İncelemelerin ardından 3 kızın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
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