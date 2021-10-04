Baraj göletinde kadın cesedi bulundu

Adıyaman’ın Samsat ilçesi Atatürk Baraj Göleti’nde kadın cesedi bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Samsat ilçesine bağlı Uzuntepe köyü yakınlarında bulunan Atatürk Baraj Göleti’nde su üzerinde bir kadın cesedi bulundu. Cesedi gören vatandaşlar jandarma ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ve jandarma ekiplerince sudan çıkarılan cesedin 56 yaşındaki Zahide Deniz’e ait olduğu tespit edildi. Deniz’in cenazesi, olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından Samsat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.