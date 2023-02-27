Banyoda kilitli kalan adamı itfaiye kurtardı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde eşinden haber alamayan kadın, ekipleri harekete geçirdi. Eve giren itfaiye ekipleri, banyoda kilitli kaldığı tespit edilen adamı bulunduğu yerden kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Gazisüleymanpaşa Mahallesi Yağcılar Caddesi üzerindeki evine gelen kadın, eşinin kapıyı açmaması üzerine endişelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Gelen ihbar üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, merdivenli araçla camdan içeri girerek evin kapısını açtı. Evde yapılan incelemede adamın banyoda kilitli kaldığı için kapıyı açamadığı ortaya çıktı. Şahıs bulunduğu yerden kurtarıldı.