Banyoda kalp krizi geçirdi, hastanede hayatını kaybetti

Gaziantep’te, duş almak için girdiği banyoda kalp krizi geçiren Mehmet Urkan, kaldırıldığı hastaneden yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Şehitkamil ilçesi Atakent Mahallesi’ndeki bir evde yaşandı. İddiaya göre, 3 çocuk babası Mehmet Urkan işten eve geldikten sonra duş almak için banyoya girdi. Banyoya giren Urkan’dan uzun süre haber alamayan eşi endişelenince banyonun kapısını açarak içeri girdi. Eşini yerde hareketsiz şekilde yatarken bulan Mehmet Urkan’ın eşi, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Urkan’a ilk müdahaleyi yaptıktan özel bir hastaneye kaldırdı. Talihsiz adam, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Üç çocuk babasının cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumuna getirildi. Cenaze, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.