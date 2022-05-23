Banyoda düşen inşaat mühendisi hayatını kaybetti

Samsun’da evinin banyosunda yüzüstü düşmüş halde hareketsiz olarak bulunan inşaat mühendisi tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi’nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat mühendisi 53 yaşındaki Tarık Agay evinin banyosunda yüzüstü düşmüş halde hareketsiz halde bulundu. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Agay yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tarık Agay’ın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.