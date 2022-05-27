Banyoda boya kovalarında kenevir üretimine jandarma darbesi

Aksaray’da jandarmanın uyuşturucu tacirinin evine düzenlediği operasyonda evde uyuşturucu maddelerin yanı sıra adeta cephanelik gibi tabancalar, tüfekler, mermiler ve kesici aletler ele geçirildi.

Operasyon, Aksaray’ın Gülağaç ilçesinde bir ikamete yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı geniş çaplı çalışmalarda bir şahsın ilçede uyuşturucu imal edip ticaretini yaptığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ve Gülağaç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. İlçede tespit edilen şüpheli Davut Ö. (33) isimli şahsı ve ikametini takibe alan jandarma ekipleri, bir hafta boyunca yaptığı teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delil ve bulgularla birlikte operasyon için düğmeye bastı. Hassas burunlu narkotik detektörü “Yalman” isimli köpeğin de katıldığı operasyonda şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken ev didik didik arandı. Yapılan aramalarda çekmecelerde kağıda sarılı esrar maddeleri, kavanozlarda kubar esrar maddeleri ve banyoda boya kovalarında ekili kenevir bitkisi ele geçirilirken, oturma odasında bir kanepenin altında ise silahtan kesici aletine kadar adeta cephanelik çıktı. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 31 adet tabanca fişeği, 3 adet pala, 1 adet balta, 1 adet ninja yıldızı, 1 adet döner bıçağı ve 1 adet uyuşturucu madde öğütme aparatına el konuldu. Şüpheli şahıs sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken olayla ilgili inceleme başlatıldı.