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Bankta ölü bulunmuştu, kimliği belli oldu

Malatya’da bankta ölü bulunan şahsın kimliği belirlendi.

Asayiş 29.05.2022, 15:56
Bankta ölü bulunmuştu, kimliği belli oldu

Malatya’da bankta ölü bulunan şahsın kimliği belirlendi.

Malatya’da park içerisinde yattığı bankta ölü bulunan şahsın 52 yaşındaki Kemal Karaaslan olduğu belirlendi. Cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırılan Karaaslan’ın girdiği alkol koması sonucu hayatını kaybettiği ileri sürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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