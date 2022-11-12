Bankta alkolden sızdığı sanılan adam akşam ölü bulundu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir villa inşaatında bahçe düzenlemesi yapan adam, inşaatın önündeki bankta ölü bulundu. Olay sabah alkolün etkisiyle sızdığı zannedilen adamın durumundan şüphelenen ustaların akşam saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezini aramasıyla ortaya çıktı.

Olay, Sorgun Mahallesi 8137. Sokak’taki bir villa inşaatında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bahçe düzenlemesi işinde çalışan ve sabah kız kardeşinin arabasıyla getirip çalışması için inşaata bıraktığı Ali Cumhur Günal (49) oturduğu banktan hiç kalkmayınca çevredekiler alkolün etkisiyle sızmış olabileceğini düşündü. Günal, akşam saatlerine kadar oturduğu yerden kalkmayınca çalışanlar durumdan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. Olay yerine gelen sağlık ekibi, yaptığı kontrolde şahsın öldüğünü belirledi. Ali Cumhur Günal’ın öldüğünün belirlenmesinin ardından olay yerine Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Olay Yeri İnceleme ekibi gerekli incelemeleri yaparken, Ali Cumhur Günal’ın cansız bedeni cumhuriyet savcısı ve adli tabibin incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Ali Cumhur Günal’ın ölüm haberinin ardından annesi, kardeşi, kızı ve yakınları olay yerine geldi. Günal’ın 14 yıl önce eşinden ayrıldığı, bu ayrılığın ardından düzeninin bozulduğu, alkole başladığı, son zamanlarda günübirlik işlerden kazandığı paranın tamamını alkole yatırdığı, para bulamadığı zamanlarda kolonya dahil içerisinde alkol bulunan her şeyi kullandığı öğrenildi.