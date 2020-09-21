Banker Bilo filmi Kocaeli’de gerçek oldu

Avrupa’ya götürme vaadi ile paralarını aldığı 27 yasa dışı göçmeni Kocaeli’nin Gebze ilçesi TEM Otoyolu’nda kenarına bırakarak kaçan şahıs gözaltına alındı. Yeşilçam’ın ünlü Banker Bilo filmi sahnesinin gerçeğe döndüğü olay hakkında inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gebze TEM Otoyolu’nda trafiği tehlikeye düşürecek şekilde içi insan dolu olan bir tır ihbarı aldı. İhbar sonrasında inceleme başlatan jandarma ekipleri, TEM Otoyolu Gebze mevki’inde yol kenarına bırakılan ve dağıldıkları arazide saklanmaya çalışan 19’u Afganistan ve 8’i Pakistan vatandaşı olduğu belirlenen 27 yabancı uyruklu yasa dışı göçmen yakaladı.

Jandarma Komutanlığına götürülen şahısların kaçak yollarla Türkiye’ye girdikleri, Avrupa ülkelerine gitmek için anlaştıkları şahsın kendilerini yol kenarına bırakarak kaçtığı belirlendi. Yapılan incelemenin ardından yasa dışı göçmenlerin paralarını alarak yol kenarına terk ettiği iddia edilen M.N.O. isimli şüpheli şahıs, olayda kullandığı tır ile birlikte yakalandı.

Gözaltına alınan şahıs, jandarmadaki işlemleri sonrasında Gebze Adliyesine sevk edildi. Yol kenarında yakalanan yasa dışı göçmenler ise işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.