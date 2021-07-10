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Bankaya ait aracı soyan PKK’lı Van’da yakalandı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde 2014 yılında bir bankaya ait para nakil aracını soyan PKK/KCK mensubu terörist, Van’da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Asayiş 10.07.2021, 14:57
Bankaya ait aracı soyan PKK’lı Van’da yakalandı
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Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde 2014 yılında bir bankaya ait para nakil aracını soyan PKK/KCK mensubu terörist, Van’da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele birimleri, “devlet birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak” suçundan aranan bölücü terör örgütü üyesi S.T. isimli şahsın kentte bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Hakkında ‘kamu kurum kuruluş ve görevlilerine’ yönelik eylem arayışında olduğu şeklinde istihbari bilgiler de olan şahıs, özel harekat polislerinin de desteğiyle yapılan operasyonla yakalandı. 2014 yılında bir bankaya ait para nakil aracını soyan teröristin saklandığı ikamette yapılan aramada; 1 adet AK-47 uzun namlulu silah, 1 adet 7.65 tabanca, 2 adet el bombası ele geçirildi. Şahıs emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
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