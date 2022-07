Bankamatikleri 3.kez çekiçle böyle parçaladı

Yalova’nın Altınova ilçesinde bir kişi üçüncü kez bankamatik cihazlarını çekiçle kullanılmaz hale getirdi. Saldırganın 8 ATM cihazını vatandaşların gözü önünde parçalaması güvenlik kamerasına an be an yansıdı. Polis tarafından gözaltına alınan saldırganın aynı işlemi son 20 günde üçüncü kez gerçekleştirdiği ifade edildi.

Alınan bilgiye göre, N.Ş., Altınova ilçesi Yalova-İzmit karayolu minibüs durağı yakınında bulunan ATM’lere çekiçle saldırdı. Tek tek ATM’lerin ekranlarını kıran şahsa bölgedeki bir polis müdahale etti. Polise direnen zanlı gözaltına alındı. Şahsın ATM’lere saldırısı kameralar tarafından anbean kaydedildi.

3’üncü saldırısı kez saldırdı

Şüpheli N.Ş.’nin daha önce 2 kez daha ATM’lere çekiçle saldırarak zarar verdiği öğrenildi. İkinci saldırısı 1 Temmuz tarihinde gerçekleşen N.Ş., yine aynı bölgedeki 8 ATM’yi kullanılmaz hale getirmişti. Cezai ehliyeti bulunmadığı öğrenilen şüpheli 2’nci saldırı sonrasında ilçedeki bir rehabilitasyon merkezine bırakılmıştı. Rehabilitasyon merkezden çıkan N.Ş.’nin hedefinde yine ATM’ler vardı. Şahıs ATM’lere 3’üncü saldırısını gerçekleştirmiş oldu.