Banka sırasında 70 bin lirası çalındı
ARAÇ DEVİR İŞLEMLERİ İÇİN 172 BİN LİRAYLA BANKAYA GİDEN 2 KİŞİ SIRADA BEKLERKEN YAKLAŞIK 70 BİN LİRA ÇALDIRDI
Araç devir işlemleri için 172 bin lirayla bankaya giden 2 kişi sırada beklerken yaklaşık 70 bin lira çaldırdı. Parayı çalan 2 kişi kayıplara karışırken, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.
Araç devir işlemleri için 172 bin lirayla bankaya giden satıcı ve alıcının yaklaşık 70 bin lirası çalındı. Alıcı ve satıcı Bahçeşehir’de Süzer Bulvarı’nda bir bankaya gelerek parayı satıcının hesabına geçirmek için korona virüs önlemleri kapsamında sıraya girdi. İkili sıradayken, para dolu çantayı fark eden 2 kişi, çantayı almaya çalıştı. İddiaya göre poşeti fark eden 2 kişi içinde 172 bin lira bulunan poşetten yaklaşık 70 bin lira çalarak kayıplara karıştı. Hemen polis ekiplerine haber verildi. Ekipler kaçan 2 kişi ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor.
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