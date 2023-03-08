Bangladeş’teki patlamada can kaybı 19’a yükseldi

Bangladeş’in başkenti Dakka’da bir binada meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 19’a yükseldi.

Bangladeş’in başkenti Dakka’da yer alan 7 katlı iş merkezinde dün meydana gelen patlamada can kaybı sayısı artıyor. Yetkililer, olayda hayatını kaybedenlerin sayısının 19’a yükseldiğini, 100’den fazla kişinin de yaralandığını bildirdi. Polis Mahid Uddin Khondekar, patlamanın sebebinin henüz netlik kazanmadığını ancak gaz kaçağından şüphelendiklerini söyledi. Khondekar, ölü sayısı ve toplam hasarın, bölgedeki arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından netlik kazanacağını belirtti.

Patlamanın binanın zemin katında yer alan temizlik malzemeleri satan bir dükkanda meydana geldiği aktarılırken, olayla ilgili soruşturma açıldığı bildirilmişti.