banner528

banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
Konya’ya şehit ateşi düştü
Konya’ya şehit ateşi düştü
Göçük altında kalan işçi 8 saat sonunda kurtarıldı
Göçük altında kalan işçi 8 saat sonunda kurtarıldı
Gümrükte tır kuyruğu 40 kilometreyi aştı
Gümrükte tır kuyruğu 40 kilometreyi aştı
Ahmet Nur Çebi yönetimi ibra edildi
Ahmet Nur Çebi yönetimi ibra edildi

Bangladeş’te otobüs ağaca çarptı: 8 ölü, 20 yaralı

Bangladeş’in Barisal bölgesinde bir yolcu otobüsünün ağaca çarpması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Asayiş 29.05.2022, 10:36
Bangladeş’te otobüs ağaca çarptı: 8 ölü, 20 yaralı

Bangladeş’in Barisal bölgesinde bir yolcu otobüsünün ağaca çarpması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Bangladeş’in güneyindeki Barisal bölgesinde yerel saatle 05.40 sıralarında kontrolü kaybedilen bir yolcu otobüsü ağaca çarptı. Polis ekiplerinden yapılan açıklamaya göre, 42 kişiyi taşıyan otobüsteki 8 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, bazı yolcuların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yol Güvenliği Vakfı, ülkede geçen ay meydana gelen 427 trafik kazasında 543 kişinin hayatını kaybettiğini ve 612 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.

Yorumlar (0)
29°
açık