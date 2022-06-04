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Bangladeş’te konteyner deposunda yangın: 100’den fazla yaralı

Bangladeş’in Chittagong şehrinde bir konteyner deposunda çıkan yangın nedeniyle 100’den fazla kişinin yaralandığı açıklandı.

Asayiş 04.06.2022, 21:56
Bangladeş’te konteyner deposunda yangın: 100’den fazla yaralı

Bangladeş’in Chittagong şehrinde bir konteyner deposunda çıkan yangın nedeniyle 100’den fazla kişinin yaralandığı açıklandı.

Bangladeş’in Chittagong şehrindeki bir konteyner deposunda yangın çıktı. Chittagong Tıp Fakültesi Hastanesi yangın nedeniyle 100’den fazla kişinin yaralandığını ve hastanede tedavi gördüklerini açıkladı. Yangının yerel saatle 22.30’da meydana gelen bir patlamanın ardından çıktığı belirtilirken, yangını kontrol altına almak için 10 itfaiye ekibinin çalışmalarını devam ettirdiği öğrenildi. Olayda can kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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