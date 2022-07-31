Bangladeş’te hükümetin istifasını isteyen protestocular polisle çatıştı: 1 ölü, 50 yaralı

Bangladeş’in Bhola bölgesinde Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP) destekçilerinin hükümete istifa çağrısında bulunduğu protesto esnasında polisle yaşanan çatışmada, 1 kişi hayatını kaybetti, 6’sı polis 50 kişi yaralandı.

Bangladeş’in Bhola bölgesinde bulunan Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP) binasının önünde bir araya gelen yüzlerce parti destekçisi yaşanan ekonomik kriz nedeniyle hükümete istifa çağrısında bulundu. Protesto esnasında polisle çatışan göstericilerden BNP Bhola Bölge Lideri Abdur Rahim kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, 6’sı polis 50 kişi de yaralandı.

Bhola Bölgesi Polis Müfettişi Mohammed Saiful Islam, protestocuların polise saldırdığını söylerken, durumun şu an için kontrol altında olduğunu bildirdi.