Bangladeş’te hastanede yangın: 3 Covid-19 hastası öldü

Bangladeş’te bir hastanede çıkan yangında 3 yeni tip korona virüs (Covid-19) hastasının hayatını kaybettiği belirtildi.

Bangladeş’in başkenti Dakka’da bir hastanede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sonucu yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 3 Covid-19 hastasının hayatını kaybettiği belirtildi.

Bugüne kadar 560 bin 887 korona virüs vakasının tespit edildiği ülkede, toplam 8 bin 597 kişi hayatını kaybetti.