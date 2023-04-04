Bangladeş’te çarşıda büyük yangın

Bangladeş’te giyim mağazalarının bulunduğu bir çarşıda yangın çıktı. Yüzlerce itfaiyecinin yangına müdahale ettiği belirtildi.

Bangladeş’in başkenti Dakka’da giysi satılan bir çaşıda sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yaklaşık 600 itfaiyecinin müdahale ettiği yangın nedeniyle gökyüzü siyah dumanla kaplandı. Yangında can kaybı bildirilmezken, çarşı ve çevresindeki işletmelerin tahliye edildiği öğrenildi. Henüz kontrol altına alınamayan yangını söndürme çalışmalarına ordunun da katıldığı, havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü belirtildi.

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, yangının çıktığı çarşıda yaklaşık 3 bin mağaza bulunduğu ve birçoğunun kullanılamaz hale geldiği ifade edildi.