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Bangladeş’te camide yangın: 3 ölü, 50 yaralı
BANGLADEŞ’İN BAŞKENTİ DAKKA’DA BULUNAN BİR CAMİDE ÇIKAN YANGINDA İLK BELİRLEMELERE GÖRE 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, EN AZ 50 KİŞİ YARALANDI.
Asayiş 04.09.2020, 20:48
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Bangladeş’in başkenti Dakka’da bulunan bir camide çıkan yangında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, en az 50 kişi yaralandı.
Bangladeş’in başkenti Dakka’nın yakınlarında bulunan Narayanganj şehrindeki Fatullah Tolla Baitus-Salam Camisi’nde bulunan klimaların patlaması nedeni ile yangın çıktı. Çıkan yangında ilk belirlemelere göre yatsı namazı sonrası camide bulunan yaklaşık 200 kişiden 3’ü hayatını kaybetti, 50 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edilirken, yaralılar Dakka Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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