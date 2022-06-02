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Bandırmaspor ile İstanbulspor maçı öncesi arbede: 7 gözaltı

Spor Toto 1. Lig Play Off final maçı öncesi Bandırmaspor ile İstanbulspor taraftarları arasında arbede yaşandı. Olayda 7 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Asayiş 02.06.2022, 20:43
Bandırmaspor ile İstanbulspor maçı öncesi arbede: 7 gözaltı

Spor Toto 1. Lig Play Off final maçı öncesi Bandırmaspor ile İstanbulspor taraftarları arasında arbede yaşandı. Olayda 7 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Spor Toto 1. Lig Play Off final maçı için Kocaeli’de bir araya gelen Bandırmaspor ile İstanbulspor taraftarları arasında maç önü arbede yaşandı. İki takım taraftarları arasında sözlü başlayan tartışma arbedeye dönüştü. Çevik kuvvet ekiplerinin müdahalesiyle taraflar yatıştırıldı. Olaya karıştığı tespit edilen 7 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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