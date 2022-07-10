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Bandırma’da yol kenarındaki otluk alanda yangın çıktı

Balıkesir’in Bandırma ilçesine bağlı Aksakal Mahallesinde yol kenarında otluk alandaki yangın korkuttu.

Asayiş 10.07.2022, 00:09
Bandırma’da yol kenarındaki otluk alanda yangın çıktı

Balıkesir’in Bandırma ilçesine bağlı Aksakal Mahallesinde yol kenarında otluk alandaki yangın korkuttu.

Bandırma Balıkesir yolu Aksakal Mahallesi, arazisinde meydana gelen yangın Aksakal ve Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince kısa sürede kontrol altına alındı. Edinilen bilgilere yol kenarındaki, kurumuş otsu alanda başlayarak rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın yol kenarlarında Karayolları Genel Müdürlüğün ektiği ağaçlar zarar gördü. Yangını Aksakal ve Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince kısa sürede kontrol altına aldı ve söndürme ve soğutma çalışması gerçekleştirdi.

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